El Lobo está confirmado para jugar ante Atlético Rafaela

El cordobés tendrá la chance de estar desde el arranque ante Guillermo Brown. (Fotos gentileza Prensa Independiente Rivadavia).



Independiente Rivadavia enfrentará a Guillermo Brown y el delantero Azarías Molina tendrá la chance de estar desde el arranque ya que el goleador Gonzalo Klusener quedó descartado por lesión.

El futbolista cordobés, de 21 años, habló de su oportunidad que tendrá en Madryn: "Estoy contento por si me llega a tocar jugar, pero sobre todo estoy con tranquilidad. Sabemos que es un partido donde tenemos que sumar porque venimos de perder los dos de visitantes".

Sobre lo que le pide el DT azul comentó: "Tengo que hacer lo que me pide el técnico. Me adapto al funcionamiento del equipo y Theiler me pide que presione la salida del rival para que podamos recuperar rápido el balón".

Molina, que ya jugó desde el arranque ante Lanús por Copa Argentina, hará dupla de ataque con con Sergio González y al respecto tiró: "Con el Pampú (González) ya nos conocemos desde que llegué al club y ya habíamos trabajado juntos. Nos conocemos y cada uno sabe que función tenemos que cumplir".

La Lepra intentará cortar la mala racha que tiene de visitante con dos derrotas, sobre esto dijo: "Ante Nueva Chicago se vio otro equipo, no cualquiera hace cuatro goles. De local fuimos contundentes, ahora es cuestión de ir e intentar hacer los mismo que el domingo pasado y entrar con la mentalidad de ganar".

Por último, como todo delantero se tiene fe de convertir. "Ojalá que me quede alguna y pueda ir adentro", confesó.