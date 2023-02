Demaldé.jpg

La presentación de Independiente Rivadavia en la capital chaqueña ya tiene día y hora: será el próximo domingo 19 de febrero, desde las 19.

El equipo dirigido por Ever Demaldé enfrentará a Chaco For Ever que este domingo 12 de febrero casualmente tendrá su debut en la Primera Nacional ante el Deportivo Maipú en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

El debut de Independiente Rivadavia en el renovado Bautista Gargantini

Los hinchas de Independiente Rivadavia deberán esperar a la tercera fecha para ir a alentar al equipo de sus amores.

El horario del choque ante Mitre de Santiago del Estero no está confirmado pero la intención de la dirigencia azul es jugar el domingo 26 de febrero a las 21 y así estrenar las nuevas luminarias y refacciones realizadas en el estadio Bautista Gargantini.