Llegó a Barcelona hace seis años por una millonaria suma y hoy asegura sentirse decepcionado

En las últimas horas, el neerlandés charló ante los micrófonos de Voetbal y habló de todo. Pese a que no suele dar muchas entrevistas, el mediocampista se soltó y realizó un repaso de su estadía en el Culé.

Para comenzar, expresó: "La gente piensa que quiero quedarme en Barcelona para siempre porque la vida fuera del fútbol aquí es muy buena, y lo es. Sin embargo, lo que pasa en el campo es igualmente importante. Si sintiera que no puedo contribuir lo suficiente, o si el equipo no es competitivo, me iría".

Sobre sus sentimientos y la decepción que siente desde su llegada a la institución española, reveló: "Debo confesar que cuando firmé por Barcelona, no imaginé que después de cuatro años, solo ganaría la liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Esperaba al menos el doble de eso y por lo tanto estoy decepcionado. Sin embargo, hay cosas que son 'impredecibles'".

A la hora de buscar alguna respuesta para la mala racha en cuanto a títulos, se refirió a uno de los momentos que marcó al mundo: “La pandemia es un periodo que no tienes en cuenta… le costó mucho al club. No se puede predecir”.

Frenkie De Jong.webp Frenkie De Jong, se refirió a su ciclo en el Blaugrana.

Qué dijo el jugador de Barcelona sobre su futuro

Al ser consultado sobre futuro, el cual es incierto teniendo en cuenta los pocos minutos que ha sumado en el último tiempo, el neerlandés fue sincero.

"La extensión de mi contrato es un tema para los periódicos aquí, pero no para mí. Quiero jugar al fútbol, y luego veré qué quiere hacer el club conmigo y después decidiré con mi agente y mi familia qué quiero hacer", sentenció De Jong.