Lionel Scaloni sumó a Guido Rodríguez a la Selección argentina para reemplazar a Exequiel Palacios

Guido-Rodríguez-1.jpg Guido Rodríguez, formado en River Plate y que juega actualmente en el Betis de España, integró la Selección argentina campeona del Mundo en Qatar 2022 y en las Copas América 2021 y 2019.

Al igual que el defensor Lisandro Martínez, Guido Rodríguez, ex jugador de River, finalmente será parte de la doble fecha FIFA pese a no haber sido citado en primera instancia por el entrenador Lionel Scaloni, que sufrió las bajas del marcador central Marcos Senesi, el delantero Paulo Dybala, Palacios y el capitán Lionel Messi.

La Selección argentina se enfrentará con El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y el martes 26 del mismo mes jugará contra Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Angeles.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Argentina/status/1769711448496718273&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor El mediocampista de @RealBetis, Guido Rodríguez, se suma a los convocados para la gira por Estados Unidos. pic.twitter.com/LtwnkYDC6V — Selección Argentina (@Argentina) March 18, 2024

Lista completa de la Selección argentina para la gira por Estados Unidos

Esta es la lista final de convocados por Lionel Scaloni para afrontar la gira por las ciudades de Filadelfia y Los Ángeles para enfrentar a El Salvador y Costa Rica, respectivamente: