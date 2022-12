lionel-scaloni2.jpg Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022.

"Ayer fue día de recuperación para la mayoría, el entrenamiento prácticamente fue solo pensar en analizar a Australia. Recién en un rato vamos a entrenar, tendremos un panorama más claro de cómo están los jugadores y decidiremos el equipo para enfrentar a Australia mañana", señaló Lionel Scaloni.

El técnico de la Selección argentina tampoco dio detalles de la situación del futbolista Ángel Di María, quien podría perderse el encuentro frente a Australia por molestias físicas.

Además, agregó: "Si el rival es inferior, hay que verlo. No estoy de acuerdo porque es un buen equipo, es fútbol y somos once contra once, como han dicho ellos. Hay que dejar de lado el supuesto favoritismo y jugar. Ellos tienen buenos jugadores y de experiencia, intentaremos contrarrestar eso, nuestra idea es la de los últimos partidos".

"Los rivales cambian algunos matices en su manera de jugar, pero nosotros en ataque siempre intentamos hacer lo mismo. Defensivamente a veces cambiamos, Australia tiene sus cosas marcadas en ataque y creo que eso no lo va a modificar", explicó.

lionelmessi.jpg Lionel Scaloni se mostró cauto en la previa del partido de la Selección argentina ante Australia, por los octavos de final del Mundial Qatar 2022.