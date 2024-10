Lionel Scaloni en la Universidad de Florida: "No por ser campeón del mundo yo me voy a sentir superior"

“Intentamos decirle a los jugadores y a nuestro grupo que al final nosotros somos solo entrenador y jugador de fútbol. No por ser campeón del mundo yo me voy a sentir superior a otro o que el otro me vea como que soy extraterrestre", asumió el DT campeón del mundo y bicampeón de América.

