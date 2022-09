Lionel Scaloni, con la mira en el Mundial Qatar 2022

►Te puede interesar: La Selección Argentina se medirá con Honduras a menos de dos meses del Mundial Qatar 2022

Lionel Scaloni no confirmó el equipo para el amistoso de la Selección Argentina ante Honduras

El técnico no confirmó el equipo porque aguarda una charla con el defensor Lisandro Martínez, quien se incorporó a último momento por un problema en su visado, que en cambio todavía no pudo resolver Cristian Cuti Romero. "Todavía no pude hablar con Lisandro, pero si está en condiciones jugará", dijo Scaloni, aunque no descartó a Germán Pezzella en esa posición.

El equipo, con algunas dudas en su conformación, formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso o Enzo Fernández: Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Dudas y certezas de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni sentó su fastidio por el caso del Cuti Romero, quien continúa en el predio de la AFA a la espera de una pronta resolución: "La situación del Cuti Romero me molesta. Está trabado en Argentina y no puede viajar. Es un problema porque esta es la última fecha para juntarnos y aún no puede estar", se quejó.

Scaloni también respondió a la prensa ante nombres específicos de cara a la confección de la lista de 26 convocados para el Mundial Qatar 2022, como Juan Foyth (por lesión no está en Miami), Enzo Fernández y Exequiel Palacios.

"El caso de Foyth es particular porque puede jugar en varias posiciones. Estaba en un gran nivel e iba a estar en esta lista. Es inútil hablar del futuro, así que debemos esperar cómo se recupera", señaló.

"A Enzo Fernández ya lo tuvimos en otra convocatoria y valoramos que pueda tener su chance. Nos puede aportar cosas como Palacios, que no pudo venir por una lesión, así que veremos al momento de decidir. Es un centrocampista que puede jugar en cualquier lugar. Es lo mismo que lo haga por izquierda o derecha", dijo Scaloni.

"De Palacios, lo que me preocupa es que se recupere y llegue bien. Hay que darle la posibilidad de que lo haga. Siempre estuvo, fue querido y me interesa que esté en condiciones, para que sea una decisión técnica y no por lesión. Lo mismo sucede con Foyth", señaló el DT.

La expectativa por el Mundial Qatar 2022

El entrenador apuntó que el futbolista de la Selección Argentina "no tiene que pensar en otra cosa", en referencia a las precauciones que puede tomar ante la proximidad del campeonato del mundo, con fecha de inicio para el 20 de noviembre.

"Hay que quitar ese nerviosismo por lo que viene. Es el sueño de todos, pero hay que llegar en las mejores condiciones. Y para eso tenés que jugar en tu club", indicó.

Lionel Scaloni quiere bajar la ansiedad en el camino al Mundial Qatar 2022

Scaloni también habló del capitán y máxima figura del equipo nacional, Lionel Messi, quien jugará por primera vez en Miami: "Siempre quiere estar y conmigo lo manifestó varias veces. Salvo que pueda pasar algo, estará en la cancha siempre. Es un caso diferente a los demás. Está bien, alegre, el equipo encontró una manera de jugar con él y estamos contentos de su presente", remarcó.

Por último, el seleccionador argentino opinó sobre el rival de este viernes: "A Honduras le tengo el máximo respeto. Es una selección de buenos futbolistas, la respetamos y esperamos hacer lo mejor. No menospreciamos a nadie. Nunca vi juego brusco de Honduras. En ese caso hay un árbitro y tomará decisiones".