Lionel Scaloni dio un notición y confirmó que seguirá en la Selección argentina

"Se ha hablado mucho pero yo siempre dije la verdad. Había momentos para pensar y saber qué hacer. Eso no era una despedida ni nada, solo era pensar cómo continuaba la Selección. El momento también para darle espacio a los jóvenes y eso para nosotros era importante" declaró el entrenador para despejar dudas y confirmar su continuidad al mando de la “Albiceleste”.

Lionel Scaloni confirma que continuará como DT de la Selección Argentina . "No fue una despedida. Estaba pensando cómo continuar".

Además, el oriundo de Pujato se refirió al futuro del astro y capitán argentino Lionel Messi: "Continuará hasta que diga lo contrario. Yo no seré el que diga que no va a venir más. Creo que sí, que él sigue, sobre todo porque es feliz dentro de un campo de juego. Es feliz ahí. Es realmente él jugando a la pelota. Siempre decimos que debe continuar hasta que no pueda hacerlo porque después será aún más difícil para él, pero para todos será duro no volver a verlo en el campo".

tapia scaloni 1.jpg Chiqui Tapia y Lionel Scaloni.

Sobre el hecho de ser “campeón del mundo”, el ex jugador de Newell’s y Estudiantes de La Plata contó que “al final, ver a tu gente, tus amigos y el país en general tan felices, en un momento difícil como país, fue espectacular. Pero ahora tenemos que continuar. Disfrutamos esa alegría, pero continuamos”.

Lo que viene para la Selección argentina

Con esta confirmación, la Selección argentina ya piensa en lo que será la fecha FIFA de marzo donde jugará dos amistosos ante China y posiblemente ante Ghana en lo que será sus últimas dos pruebas antes de la Copa América de Estados Unidos 2024, certamen en el que tendrá su debut ante Canadá o Trinidad y Tobago el 20 de junio, a las 21 en el Mercedes-Benz Stadium.