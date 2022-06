Lionel Messi y otro día para recordar en la Selección Argentina

►Te puede interesar: La Selección Argentina goleó 5 a 0 a Estonia con 5 goles de Messi

Tuvieron que pasar 80 años, desde 1942, para que un jugador de la Selección Argentina marque 5 tantos en un partido: Los dos casos anteriores fueron Juan Andrés Marvezzi, en la Copa América de 1941, y José Manuel Moreno, la Copa América de 1942, ambos ante Ecuador.

messi estonia.jfif Lionel Messi sigue escribiendo la historia de la Selección Argentina

Otro récord de Lionel Messi, para que festeje la gente en Pamplona, para que se ilusionen todos los argentinos en vistas de Qatar 2022 y para que el rosarino quede como el 4to. máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones detrás de Cristiano Ronaldo (hizo 2 este domingo y llegó a 117), Ali Dae (Irán, 109) y Mokhtar Dahari (Malasia, 89) y superando nada menos que a Ferenc Puskas (Hungría, 84).

https://twitter.com/Messismo10/status/1533517083824295942 Messi le convirtió gol a 30 países con la Selección:



Para Scaloni, Messi es como Rafa Nadal

"Ya no se qué más decir sobre él, es muy difícil. Es como Rafa Nadal, ¿qué vas a decir? No te quedan palabras para describirlo. Todo lo que genera es único. Es patrimonio del fútbol mundial. El día que no juegue más, lo vamos a extrañar", expresó Lionel Scaloni una vez terminado el partido, como para dar una dimensión de lo que representa el rosarino para un equipo que ilusiona a propios y extraños en vistas del Mundial.

Fue la primera vez en su carrera que Messi hace 5 goles en la Selección, ya que antes había anotado por tres en 7 oportunidades y los rivales fueron Brasil, Suiza, Ecuador, Haití, Bolivia, Guatemala y Panamá.