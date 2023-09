Lionel Messi puso en alerta a la Selección argentina con vistas al partido frente a Bolivia

►TE PUEDE INTERESAR: Lionel Messi y sus frases conmovedoras después del gran gol que hizo para la Selección argentina

"No sé que tiene Lionel. Me pidió el cambio, no fue que yo decidí sacarlo. Veremos cuando este viernes le hagan estudios si está para viajar a Bolivia", advirtió Lionel Scaloni, extendiendo un interrogante que transitó toda la semana, respecto de la presencia del capitán argentino en los 3.650 metros de altura de La paz el martes próximo.