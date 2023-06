Lionel Messi: "No creo que juegue el próximo Mundial"

Messi-1.jpg

"Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial", expresó Lionel Messi en declaraciones al medio deportivo chino Titan Sports durante la gira del seleccionado albiceleste por Asia.

Y agregó: "Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice. Eso es lo más importante para mí".

lionel-messi.jpg

De esta manera, días antes de los amistosos del conjunto de Lionel Scaloni ante Australia e Indonesia, el rosarino encendió las alarmas de cara a la próxima Copa del Mundo, ya que sus últimas declaraciones al respecto habían dejado la puerta abierta para su presencia en la máxima cita del fútbol.

"Mientras esté bien, me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando, lo voy a hacer, pero me parece mucho hasta el Mundial que viene", había manifestado Lionel Messi en febrero de este año.

Incluso, Lionel Scaloni había alimentado el sueño de contar con el capitán de la Selección en México, Estados Unidos y Canadá 2026.

►TE PUEDE INTERESAR: El PSG explotó con Kylian Mbappé tras la decisión de no continuar en el club

lionel-messi-inter-miami.jpg

"Creo que Messi puede jugar el próximo Mundial. Dependerá mucho de lo que él quiera, de lo que vaya pasando en el tiempo y de que él se sienta bien. Él es feliz adentro de una cancha y las puertas las tendrá siempre abiertas, para nosotros sería muy bueno", sostuvo el técnico meses atrás.

No obstante, Lionel Messi aún no había hablado luego de confirmar que seguirá su carrera en el Inter Miami de Estados Unidos una vez que finalice su contrato con el Paris Saint Germain de Francia este 30 de junio.

►TE PUEDE INTERESAR: Quién es Sara Duque, la profesora que puso en estado de alerta a la novia de Julián Álvarez

Lionel Messi tuvo revancha en el Mundial Qatar 2022

Lionel Messi participó en las ediciones de 2006, 2010, 2014 y 2018 sin poder conquistar el título, mientras que en Qatar 2022 finalmente logró alzar el trofeo que le faltaba a su formidable carrera.