Leandro Paredes a fondo: su sueño cumplido, la charla con Scaloni y su deseo de ser capitán de Boca

El primero en alzar la voz fue el máximo ídolo de la institución: "Buenas tardes. Primero que nada muchísimas gracias por estar hoy acá. Es maravilloso ver a tanta gente. Es un día muy importante para nuestro club, las sensaciones son todas muy lindas. Espero que los bosteros estén disfrutando mucho. Solo deseo que Leandro disfrute mucho de estar en su casa. Te quiero mucho, felicidades. Gracias por volver".

Posteriormente, llegó el turno de Leandro Paredes. Para comenzar, expresó: "Las sensaciones son increíbles. Como dije el primer día que me tocó irme, mis ganas siempre fueron las de volver estando bien. Me toca volver a una edad en la que me siento bien futbolísticamente y mentalmente. Maduré muchísimo. Estoy feliz".

Sobre el cariño de los hinchas de Boca, contó: "Me daba un poco de miedo saber si iba a venir gente. Recién ahora caigo lo que es esto. La gente está loca, llenar un estadio para venir a recibirme es algo increíble. Estoy muy agradecido a todos ellos".

Más declaraciones de Leandro Paredes

"Pasaron muchas cosas desde que se habló que podía volver. Lo importante es que estoy acá. Ya puedo decir que soy jugador del club y que mañana me puedo entrenar junto al resto de mis compañeros. Poco importa lo que pasó antes".

"La familia es lo más importante para que hoy esté acá hablando con ustedes. Cuando le dije que estaba la posibilidad de volver no lo dudaron ni un segundo. El sueño era volver y conseguir cosas importantes. Hay que ir paso a paso".

"Seguramente es uno de los días más importantes de mi vida. Me tocó irme de chico y jugar en clubes importantes, pero volver a casa es algo que soñé desde el día que me tocó irme. Es un día increíble y espero disfrutar mucho".

"Vengo de estar de vacaciones. Voy a tener que ponerme bien, ya hablé con el entrenador y los profes. No te voy a dar una fecha porque no lo sé. Lo iré hablando con el entrenador".

"De gustar me encantaría, por la clase de jugador y de persona que es. Para él sería un sueño. Pero no me meto en las decisiones de los demás. Cada uno tiene su carrera y su vida. Si le tocara venir, bienvenido sea".

"Encontré el club muy cambiado. Ha mejorado mucho en el buen sentido. Vi a algunos de mis compañeros, pero no tuve la posibilidad de hablar con muchos. Ojalá mañana pueda conocer a cada uno de ellos y ponerme a entrenar".

Paredes en su presentación como jugador de Boca

"No sé como será el recibimiento en cada uno de los estadio. Va a ser difícil que todos nos ovacionen porque vestimos otra camiseta. Somos conscientes de eso. Más allá de lo que pase en los estadios, quiero disfrutar de estar en Boca y en el fútbol argentino".

en el Mundial de Clubes. Hicieron dos partidos increíbles ante Bayen Múnich y Benfica. Han jugado muy bien y a una intensidad muy alta. Esa es la imagen que tenemos que dar". "Tengo solo palabras de agradecimiento para el hincha de Boca. Que hoy esté la Bombonera llena es algo espectacular para mí. Ojalá pueda devolverle un poco de todo ese cariño".

"No se puede describir lo que significa el hincha de Boca. Esto no lo viví en ningún lado".



Leandro Paredes pic.twitter.com/5fF2nBy17d — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) July 10, 2025

"Hablé con Rodrigo Battaglia en enero, cuando estaba la posibilidad de que yo pueda venir. Me dijo que el iba a agarrar la camiseta número 5, pero que si yo venía me la dejaba. Aprovecho para agradecerle, porque no es algo normal. Estoy agradecido por ese gesto tan grande".

"Mi posición la va a decidir el entrenador. Yo me adaptaré a lo que disponga el entrenador".

"Hablé con varios de los campeones del mundo. Los que han vuelto y otros que no. Con Fideo hablo casi todos los días. Ojalá que cada uno en su club pueda disfrutar muchísimo y le vaya de la mejor manera".

"Lo que me conecta es el amor que tengo por este club. Mi vida y mi carrera se mueve por las pasiones y el amor. Me manejo de esta manera. Mi vuelta es solo por el amor que tengo hacia este club".

. Me encantaría, obvio". "Salir de Roma duele, porque es un club al que llegué joven y me han tratado muy bien. Es triste irse de un lugar así".

"No creo comer caramelos acá. Es algo que tenemos con Rodri en la Selección. Los comeré en el vestuario".

Su charla con Lionel Scaloni