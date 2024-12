Lautaro Martínez reveló cómo se frustró su llegada a un club grande de Argentina y cuál fue el desenlace

En la entrevista, el actual jugador del Inter de Italia recordó sus épocas de fútbol siendo más chico y confesó que quiso entrar en las categorías inferiores de Boca pero que no terminó todo como él esperaba.

lautaro 1.jpg Lautaro Martínez habló sobre su pasado y presente como futbolista.

“Tuve una semana de pruebas en Boca cuando tenía 15 años, pero me terminaron echando porque decían que no tenía ni velocidad ni potencia. Fue frustrante. Cuando regresé a Bahía Blanca hablé con mi papá y le dije que quería dejar el fútbol y trabajar”, comenzó el delantero argentino. “Después llegó la propuesta de Racing y la tomé como mi última oportunidad y me fue bien, me ficharon. No quería hacer más pruebas”.