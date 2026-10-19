Las chances que tiene Paredes de jugar en Boca en la semifinal contra Vasco Da Gama

Boca prende velas para que su capitán, Leandro Paredes, pueda estar ante Vasco Da Gama en la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. El partido se jugará este martes a las 21.30 en el estadio Maracaná.
Boca se ilusiona con que su capitán, Leandro Paredes, pueda estar ante Vasco Da Gama en la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana
Boca prende velas para que su capitán, Leandro Paredes, pueda estar ante Vasco Da Gama en la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. El partido se jugará este martes a las 21.30 en el estadio Maracaná.
Paredes, quien es una pieza vital en el Xeneize , sufrió un desgarro hace solo 10 días en el partido en que Boca igualó 2-2 con Instituto de Córdoba, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Por ese motivo el campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 se perdió el partido de ida, en el que Boca cayó 1-0 ante el equipo brasileño de local en La Bombonera, que además puso fin al invicto de 17 partidos.
Cuando parecía imposible que llegara al partido de vuelta, el volante de 32 años podría protagonizar una recuperación récord para llegar a este encuentro.
Ya existe un antecedente, ya que Paredes hizo algo similar en el primer semestre del año, cuando llegó entre algodones al partido de Copa Libertadores contra Universidad Católica de Chile, en el que Boca cayó 1-0 y tuvo uno de los mayores papelones en los últimos años para quedar eliminado en la fase de grupos.
En caso de que finalmente Paredes no esté en el importante encuentro o que no comience como titular, su lugar sería ocupado por Rodrigo Battaglia, quien se está disponible luego de una larga inactividad, o el chileno Williams Alarcón.
Boca en este segundo semestre con Rodolfo "Vasco" Arruabarrena como técnico consiguió una gran regularidad que le permite mantenerse en la pelea en todos los frentes (Torneo Clausura, Campeón de Liga, Copa Sudamericana y Copa Argentina). Inclusive el elenco auriazul es el nuevo líder de la tabla anual a tres fechas del final del certamend doméstico.