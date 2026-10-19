Las chances que tiene Paredes de jugar en Boca en la semifinal contra Vasco Da Gama

Paredes podría jugar en Boca ante Vasco, algo que antes parecía imposible

Cuando parecía imposible que llegara al partido de vuelta, el volante de 32 años podría protagonizar una recuperación récord para llegar a este encuentro.

Ya existe un antecedente, ya que Paredes hizo algo similar en el primer semestre del año, cuando llegó entre algodones al partido de Copa Libertadores contra Universidad Católica de Chile, en el que Boca cayó 1-0 y tuvo uno de los mayores papelones en los últimos años para quedar eliminado en la fase de grupos.

Arruabarrena espera que Paredes juegue ante Vasco.

En caso de que finalmente Paredes no esté en el importante encuentro o que no comience como titular, su lugar sería ocupado por Rodrigo Battaglia, quien se está disponible luego de una larga inactividad, o el chileno Williams Alarcón.

Boca en este segundo semestre con Rodolfo "Vasco" Arruabarrena como técnico consiguió una gran regularidad que le permite mantenerse en la pelea en todos los frentes (Torneo Clausura, Campeón de Liga, Copa Sudamericana y Copa Argentina). Inclusive el elenco auriazul es el nuevo líder de la tabla anual a tres fechas del final del certamend doméstico.