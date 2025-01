La tajante advertencia de Gustavo Costas a los jugadores de Racing pese al triunfo

En conferencia de prensa, el director técnico expresó sus emociones luego de la victoria 3-1 de Racing ante Barracas Central en el estadio Julio Humberto Grondona (de Arsenal de Sarandí).

Para comenzar, pese a la victoria, el DT le envió una contundente advertencia a sus dirigidos: "Por no ganar estos partidos no peleamos el torneo pasado hasta el final. Son esos partidos difíciles que nos complicaron".

"Se complican estos partidos, pero hoy generamos muchas situaciones de gol. Teníamos que estar bien posicionados defensivamente, para no estar abiertos como en el primer gol", completó Costas.

"VEO A LOS CHICOS MOTIVADOS Y ENTUSIASMADOS" Gustavo Costas prepara a Racing de cara al 2025.



January 24, 2025

A la hora de hablar sobre cómo vivió el mercado de pases y lo que trabajó para mantener la base del plantel, el DT de Racing reveló: No me fui de vacaciones y me quedé durante 18 días encerrado hablando con ellos. Charle individualmente, estos chicos tienen muchas cosas más para darle al club”.

Para finalizar sobre Luciano Vietto, autor de un verdadero golazo, sentenció: "Es un jugador de mucha jerarquía, lo tenemos que mimar porque nos va a dar mucho. Hoy nos empató un partido que estaba difícil, cuando más lo necesitábamos".

Cuándo vuelve a jugar Racing

Por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Racing dirá presente en el Cilindro de Avellaneda.

El jueves, 30 de enero, la Academia se presentará ante su público a partir de las 19.15. El rival de turno será Belgrano de Córdoba, quien debutará en el torneo este viernes por la noche, recibiendo en Alberdi a Huracán.