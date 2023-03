La Selección argentina vs. River: cuándo habrá un amistoso entre ambos

►TE PUEDE INTERESAR: Lionel Messi y Marcelo Tinelli: cena familiar con la Copa del Mundo

seleccion 1.jpg La Selección argentina tendrá un amistoso con River este viernes para sumar minutos de fútbol

El periodista Gastón Edul indicó: "Argentina va a jugar un amistoso vs. River el próximo viernes. Es para los jugadores que no sumaron minutos vs. Panamá".

Argentina se preparará a partir del viernes para el amistoso del martes 28 ante Curazao, en Santiago del Estero, y River hará lo propio para el encuentro ante Universidad de Chile, en Salta, el sábado 25.

La Selección argentina convocó un plantel numeroso para los dos amistosos de la fecha FIFA y por eso la idea del cuerpo técnico es sumar minutos de fútbol aunque sea en un amistoso.

El River Camp, donde los Millonarios se entrenan habitualmente, está muy cerca del predio de la AFA, aunque el compromiso del sábado en Salta condiciona la posibilidad de que el viernes jueguen un partido formal.

enzo seleccion 1.jpg Enzo Fernández es uno de los ex River de la Scaloneta

River es mayoría en la Selección argentina

La Scaloneta cuenta en el plantel con el arquero Franco Armani, titular y uno de los referentes del club de Núñez, y con varios futbolistas de pasado Millonario tales como Julián Álvarez, Germán Pezzella, Gonzalo Montiel, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios, Giovanni Simeone y Enzo Fernández, quien incluso en la jornada de este miércoles pasó a saludar a sus excompañeros en el River Camp de Ezeiza.

En tanto, River se cruzó tan sólo una vez con Lionel Messi cuando el Barcelona se impuso 3-0, con un gol del capitán argentino, en la final del Mundial de Clubes 2015.