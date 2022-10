La lesión de Dybala inquieta a la Roma y a la Selección Argentina

El ex Juventus remató con pie izquierdo para el 2-1 y a través de gestos manifestó dolor cuando sus compañeros fueron a abrazarlo tras la conquista.

dybala mourinho.jpg Mourinho fue pesimista respecto de la lesión muscular de Paulo Dybala

La situación de Dybala será seguida de cerca por el cuerpo técnico y médico del seleccionado argentino de fútbol, con vistas al Mundial Qatar 2022, aunque minutos después del partido el propio Mourinho reconoció: "¿Cómo está Dybala? Digo mal para no decir muy mal, pero me temo que es más malo que malo. Creo que no estará con la Roma hasta 2023", en clara alusión a que dificilmente vuelva a jugar antes de receso por el Mundial Qatar 2022.

Roma alcanzó los 19 puntos en la Serie A y se mantuvo en el quinto puesto. Lecce, que sufrió la expulsión del danés Morten Hjulmand (PT 22m), tiene 7 unidades y marcha 16to. en el torneo.

Una de cal y una de arena: Abraham recibió una falta dentro del área que ejecutó y convirtió Dybala pero... Al patear se lesionó y tuvo que dejar el campo de juego.





Primer gol de Nehuén Pérez en la Serie A

Por su parte, el defensor Nehuén Pérez marcó su primer gol en el empate de Udinese ante Atalanta por 2 a 2. El ex Argentinos Juniors convirtió, de cabeza, el gol para el empate definitivo tras un centro de su compatriota Roberto Pereyra.

Udinese perdía 2-0, pero en el segundo tiempo remontó el resultado adverso con los goles del español Gerard Deulofeu y de Pérez, a los 33 minutos.

Pérez, de 22 años, tuvo su bautismo de gol en Italia en su segunda temporada en Udinese y volvió a marcar luego de tres años.

¡GOL DE NEHUÉN! Pérez, de cabeza, puso el 2-2 parcial entre Udinese y Atalanta.





Su último festejo había sido el 31 de agosto de 2019 en la Liga de Portugal para Famalicao, uno de los clubes en los que jugó a préstamo mientras su pase pertenecía a Atlético de Madrid.

En el último mercado de pases, el club italiano se adueñó de la ficha del defensor que en la última gira por Estados Unidos jugó sus primeros minutos con el seleccionado argentino.

Napoli es puntero con los goles de Giovanni Simeone

Con el empate, Atalanta perdió su condición de puntero con la victoria por goleada de Napoli ante Cremonese por 4 a 1, como visitante, con un gol del delantero Giovanni Simeone (ST 31m).

El resto de los tantos del elenco napolitano fueron convertidos por Matteo Politano (PT 26m, de penal); el mexicano Hirving Lozano (ST 48m) y el uruguayo Mathías Olivera (ST 50m).

¡DE CABEZA A LA PUNTA! Gio Simeone metió el gol que le da el liderazgo al Napoli. Así fue el 2-1 vs. Cremonese.





Cremonese, que tuvo al volante Santiago Ascacíbar como titular, marcó a través del belga Cyriel Dessers (ST 2m).

Simeone convirtió por segunda vez consecutiva en Nápoli, luego de su aporte en la goleada 6-1 ante Ajax de Países Bajos por la Liga de Campeones de Europa y anotó su segundo tanto en lo que va de la Serie A.

La 9na. fecha de la Serie A

Sábado

Sassuolo 1-Inter 2; Milan 2-Juventus 0; Bologna 1-Sampdoria 1.

Domingo

Torino 1-Empoli 1; Monza 2-Spezia 0; Salernitana 2-Hellas Verona 1; Udinese 2-Atalanta 2; Cremonese 1-Napoli 4; Roma 2-Lecce 1.

Lunes

Fiorentina-Lazio (15.45, ESPN 3 y Star+).

Posiciones: Napoli 23 puntos; Atalanta 21; Udinese y Milan 20; Roma 19; Lazio 17; Inter 15; Juventus 13; Sassuolo 12; Torino 11; Salernitana y Monza 10; Fiorentina 9; Empoli y Spezia 8; Lecce y Bologna 7; Hellas Verona 5; Cremonese y Sampdoria 3.