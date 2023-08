La increíble experiencia de Francisco Politino en la primera división de Bulgaria

Politino vive en la ciudad de Stara Zagora y en el equipo está con otros argentinos, como el DT Gustavo Aragolaza, y los jugadores Santiago Godoy (ex Racing), Enzo Hoyos (ex Chacarita), Francesco Celeste (ex Boca) y Luciano Squadrone (ex Estudiantes de La Plata.

Francisco-Politino-1.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: El mendocino Ezequiel Bullaude tiró una frase contundente tras ser presentado en Boca