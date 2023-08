La FOTO posteada por Sebastián Villa que hizo explotar a los hinchas de Boca

El enojo de los simpatizantes de Boca se dio a raíz de la ubicación en la que se encontraban ambos, en Turquía, donde Sebastián Villa continuará su carrera deportiva, por lo cual muchos comentaron en su posteo de Instagram con mensajes ofensivos, que claramente fueron eliminados por el mismo jugador.

sebastian-villa1.jpg

Sebastián Villa, en conflicto con Boca

Sebastián Villa tiene vínculo vigente con Boca hasta diciembre de 2024 y firmó como libre, lo que hará que los dirigentes demanden tanto al jugador como al club extranjero.

Los abogados del delantero habían enviado en el cierre de julio una carta documento a Boca informando que Sebastián Villa se consideraba en libertad de acción porque no fue respetado su derecho a trabajar al no ser convocado para partidos oficiales y, desde entonces, no se volvió a presentar a las prácticas.

sebastian-villa2.jpg

Posteriormente, el futbolista se entrenó en las instalaciones de Unión Deportiva Lanzarote de la Quinta División de España, que dirige Leonel "Pipa" Gancedo, pese a no tener permiso del club.