La emoción de Tomás Pozzo por volver a jugar en Godoy Cruz, a nueve meses de su lesión: "Somos personas comunes que sufrimos mucho"

Pozzo sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda en el partido en el que el Tomba empató 0 a 0 con Unión de Santa Fe, por la fecha 5 de la Copa de la Liga, el pasado 13 de febrero de este 2024. Previamente, en marzo del 2023, había sufrido la misma lesión jugando, en aquel entonces, para Independiente de Avellaneda.

Tomás Pozzo. Tomba..jpeg Tomás Pozzo volvió a jugar luego de nueve meses de inactividad por su rotura de ligamentos cruzados en febrero.

Dos afecciones de la misma índole, en dos temporadas seguidas, hicieron que el jugador emitiera un mensaje -a inicios de este año- mostrándose muy conmovido por la continuidad de dos impactantes hechos que le hicieron repensar su futuro. "Después de varios días y replantearme las cosas una, otra y otra vez pienso en que si lo que amo y doy la vida todos los días es para mí? Si realmente mi cuerpo me está dando una señal que hice algo mal en el camino mal. No lo sé. Hoy se me pasan miles de cosas por la cabeza y estoy muy débil. Hoy necesito tiempo para replantearme cosas, lo doloroso que es atravesar esto nuevamente y si realmente vale la pena seguir. Jamás escribí una palabra de absolutamente nada porque no es mi forma de ser. Tengo una personalidad muy cerrada y me cuesta contar cómo me siento. Pero esta vez tengo un gran dolor en el pecho que no me deja respirar. Me duele muchísimo estar fuera de las canchas nuevamente por tanto tiempo, pero lamentablemente estamos expuestos a esto en todo momento. No me queda otra que afrontar y asimilar la situación que me toca atravesar. El fútbol es así, es muy cruel y no tenemos más remedio que intentarlo nuevamente. Finalmente esta tormenta pasará y no me derribará. Seguramente vendrán más y acá las esperaré bien plantado", expresó el futbolista en sus redes sociales tras conocer la gravedad de la lesión en febrero de este año.