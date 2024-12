La despedida de River de Claudio Echeverri y la decisión del Manchester City sobre su futuro

"Me toca despedirme del club de mi vida, ese al que llegué muy chico con un montón de sueños por cumplir. River se convirtió en mi segunda casa, el club que me formó no sólo como profesional sino también como persona", dijo el Diablito quien cumplirá 19 años el 2 de enero.

“Quiero agradecer a los hinchas, compañeros, cuerpo técnico, dirigentes, gente que trabaja en el club durante todos estos años. También a mi familia y amigos, sin ellos nada de esto hubiera sido lo mismo", resumió el chaqueño quien acumuló 48 partidos oficiales, 4 goles y 3 títulos con los Millonarios.