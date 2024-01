La confesión de Javier Mascherano sobre su futuro como DT en la Selección argentina

El ex capitán de la Selección argentina habló DSports Radio y aclaró: "Mi meta es dirigir el Sub 23 y la próxima Sub 20. No tengo la pretensión de dirigir la mayor. No soy el idóneo, ni el indicado".

►Te puede interesar: El pase de Julián Malatini hizo estallar a la AFA y a la Selección argentina Sub 23