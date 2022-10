Kylian Mbappé y un nuevo escándalo en el PSG

Pese a que el presente del equipo parisino es bueno, en el cual avanza a paso firme tanto en la Champions League (lidera el Grupo H junto a Benfica, su rival de este martes) como en la Ligue 1 (puntero), los problemas internos generan malestar y podrían ser un gran inconveniente en la recta final de la temporada, donde el club ingresará en una etapa de definiciones.

kylian-mbappe1.jpg Kylian Mbappé siente que no tiene la libertad total en el PSG.

Es que a los rumores de una pelea de egos entre el delantero galo y el brasileño Neymar, ahora se sumó al centro de la escena el fastidio del francés de 22 años con el club y el entrenador por el incumplimiento de las promesas que le hicieron y esto se suma a que no está conforme con el rol que ocupa en la ofensiva del equipo.

Kylian Mbappé, en conflicto con el PSG

Según el diario L’Equipe, que título en su nota que "Kylian Mbappé sigue insatisfecho con su papel fundamental en el PSG", explicó los motivos que llevaron al atacante a escribir la palabra "pivotgang" en su cuenta de Instagram.

Ese hashtag, que en español significa "pivote", es una clara alusión a que no está a gusto con ser el centrodelantero del tridente conformado con el argentino Lionel Messi y Neymar.

messi-neymar-mbappe.jpg Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, figuras preponderantes del PSG.

Esta no es la primera vez que el ex Mónaco deja en claro su disconformidad, ya que tras el partido del 22 de septiembre con su Selección en la victoria por 2 a 0 ante Austria, manifestó: "Aquí me piden otras cosas en comparación con mi club. Tengo mucha más libertad aquí. El entrenador (Didier Deschamps) sabe que hay un nueve como Olivier (Giroud) que ocupa las defensas y puedo andar y salir al espacio, pedir los balones. En París no hay eso. Me piden que haga de pivote, es diferente".

Las tensiones actuales encuentran sus orígenes en el discreto mercado de fichajes del equipo parisino, en el cual buscaron la salida de Neymar y la contratación de Robert Lewandowski, pero finalmente no logró hacerse de un delantero centro de nivel mundial en torno al que hubiera podido desenvolverse Mabppé y los planes cambiaron.

"Cuando Kylian renovó, se le prometió la construcción de un gran equipo y en esa construcción había un nueve de referencia, que finalmente no se adquirió", explicó el asesor de fútbol Luis Campos, mostrándose insatisfecho con el mercado de fichajes.

Ante esta situación, el delantero francés habría tomado la decisión de irse en el próximo mercado de pases y desde el club parisino se plantean abrirle las puertas, pero con una una regla muy clara que es no dejarlo ir al Real Madrid bajo ningún punto de vista, aunque si aceptarían negociar con el Liverpool, club que lo buscó en el último tiempo, cuando su situación contractual todavía no estaba definida.