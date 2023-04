Kylian Mbappé y el PSG: un comunicado que hizo explotar todo

►Te puede interesar: El PSG lanzó un video y le soltó la mano a Lionel Messi

"Parecía un entrevista básica, del día a día, para un tema de marketing. No estoy de acuerdo con el video que se ha publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero no es el Kylian Saint-Germain", sentenció.

En el clip, disponible en Youtube, Mbappé es la figura y aparece en la tribuna del Parque de los Príncipes destacando la importancia del apoyo de la hinchada en un discurso intercalado con imágenes en las que aparecen los jóvenes jugadores del plantel como Ismaël Gharbi, Warren Zaire-Emery y Nuno Mendes.

A Mbappe no le gusta que el PSG use su imagen para promover la nueva campaña de abonados. Dice que no le consultaron. Una clara muestra de la independencia comercial que busca el jugador. Lo ha hecho con su selección también. Esta es la campaña: pic.twitter.com/RVRXncbdAQ

"La atmósfera, el terreno, Parque de los Príncipes envuelve muchas cosas, es el jugador 12", señala Mbappé. "Ser parisino, es ser orgullosos de lo que somos, de lo que representamos, de ser ambiciosos, de querer hacer cosas, ganas de ganar, de superarnos siempre y nunca olvidar de dónde venimos”, afirma el máximo goleador del Mundial Qatar 2022.

La elección de poner como referente del PSG solo a Mbappé, sin Lionel Messi ni el brasileño Neymar, refleja la voluntad de centrar el próximo proyecto deportivo en torno al francés y también puede interpretarse como una pista sobre el futuro de dos de las figuras sudamericanas del plantel.

