“Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. Construí toda mi temporada en torno a este Mundial y me preparé a tope tanto física como mentalmente para ganarlo, que es el objetivo que me fijé aunque todavía está lejos”, dijo Kylian Mbappé tras su doblete para la victoria de Francia por 3-1 sobre Polonia.

kylian-mbappe.jpg Kylian Mbappé está demostrando en el Mundial Qatar 2022 que es una fiera indomable en la Selección de Francia.

El compañero de Lionel Messi en PSG le restó importancia al hecho de ser elegido mejor jugador del partido porque “el único objetivo es ganar el Mundial” y se disculpó con los periodistas por no haber ido a la rueda de prensa cuando debía hacerlo, luego de ser elegido figura ante Australia y Dinamarca.

"No tengo nada contra los periodistas. Si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas”, argumentó el atacante del París Saint Germain (PSG).

seleccion-argentina.jpg Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, descansan durante una práctica de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022.

Kylian Mbappé no detiene su marcha en el Mundial Qatar 2022

Con su doblete frente a los polacos, Kylian Mbappé llegó a nueve tantos mundialistas y es el jugador más joven en alcanzar esa marca a lo largo de la historia, con 23 años y 349 días.

Además, llegó a 250 goles como profesional en 360 partidos antes de cumplir los 24 años, una marca superior a la que ostentaban a su edad Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

Francia, que pasó este domingo a cuartos de final, enfrentara en esa instancia a Inglaterra, que venció esta noche a Senegal por 3 a 0, el próximo sábado desde las 16 (hora Argentina) en el estadio Al Bayt.