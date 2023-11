Julián Álvarez marcó un golazo y el Manchester City dio vuelta un partido increíble

Julián-Álvarez .jpg

¡GOL DE JULIÁN E INCREÍBLE REMONTADA DE LOS CIUDADANOS EN CASA! | Man. City 3-2 Leipzig | RESUMEN

El Atlético Madrid de Diego Simeone sigue con su racha y en la cima del Grupo E después de vencer por 3 a 1 al Feyenoord, con los tantos de Lutsharel Geertruida y Santiago Giménez en contra, y Mario Hermoso para el equipo español.

Barcelona tuvo participación portuguesa en el 2 a 1 sobre el Porto, ya que Joao Cancelo y Joao Feliz convirtieron los dos tantos ante el equipo del argentino Alan Varela y lo dejó en la misma línea que el Shakhtar.

El que dio la sorpresa fue el Borussia Dortmund en el grupo más parejo de la competición, ya que derrotó por 3 a 1 al Milan, con un tanto de Marco Reus de penal, otro del juvenil Jamie Bynoe-Gittens y el último de Karim Adeyemi, mientras que el Paris Saint Germain cosechó un punto vital ante el Newcastle con el gol de Kylian Mbappé desde los doce pasos.

Más temprano en la jornada, Lazio derrotó por 2 a 0 al Celtic de Escocia como loca, con un doblete de Ciro Immobile y había quedado como único líder del Grupo E con 10 puntos, hasta el triunfo del Atlético Madrid; mientras que el Shakhtar Donetsk de Ucrania ganó 1 a 0 con el gol de Mykola Matvyenko y quedó tercero en el Grupo H por diferencia de goles con Porto.

Lo que viene en la Champions League

Mañana miércoles, se enfrentarán Galatasaray y Manchester United, y Sevilla con PSV a las 14.45 -hora argentina-, mientras que a las 17 -hora argentina- jugarán Arsenal vs. Lens, Benfica vs. Inter de Milán, Bayern Munich vs. Copenhague, Real Madrid vs. Napoli, Real Sociedad vs. Red Bull Salzburgo y Sporting Braga vs. Union Berlin.