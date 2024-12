Julián Álvarez hizo declaraciones que pegaron fuerte en el Mundo River

“Es lo que te exige la gente, lo que te pide jugar con esa camiseta. Desde el momento que llegué uno aprende eso y después es difícil que se te vaya ese deseo de querer ganar todos los partidos o de perder un partido y que no te moleste. Entonces fue muy importante en mi vida y en mi carrera estar en un club como como River", añadió el jugador del Colchonero.

Julián Álvarez habló sobre su llegada al Atlético de Madrid

Álvarez destacó a Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Diego Simeone cuando arribó al Atlético al decir: "Tuve algunas conversaciones con Giuliano (Simeone) en los Juegos Olímpicos. Me ha hablado Rodri (De Paul), Grizi, me hablaba. El “Cholo” en esos momentos... Y bueno, no era una decisión fácil. Pero bueno, la iba pensando, lo iba hablando con mi familia y al final se dio".

"Entre los dos estuvieron todos los días. A Giuliano lo veía y el Cholo me mandaba mensajes, o me llamaba. Si no era Giuliano el que me decía: 'el Cholo me dijo tal cosa'. Y así a diario, fueron días muy intensos", dijo “la Araña”.

Por último habló de los rumores de llegada al PSG: "Veía la ilusión de la gente del Atleti, me hacían sentir muy querido. Además, por los argentinos que ya estaban acá, por conocer el idioma, por ser un país un poco más parecido a lo que es Argentina en comparación con Francia o Inglaterra... Son pequeñas cosas, pero que van sumando a la hora de que uno tenga que tomar una decisión".