Juan Sebastián Verón recogió el guante y le respondió a Jorge Brito tras sus picantes declaraciones

Luego de que el elenco de Núñez hiciera oficial la llegada del hombre de 28 años, quien enfrentó los micrófonos fue Juan Sebastián Verón.

El presidente de Estudiantes de La Plata, quien había sido señalado por intentar "robarse" al delantero de 28 años, alzó la voz y no dudó en responderle a Jorge Brito luego de sus explosivas declaraciones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1880293047574970808&partner=&hide_thread=false "Creo que Brito dijo algo así como que nos prestan plata. Bueno, no está mal un préstamo. Él maneja un banco, creo que ha prestado un montón de plata así que no le tendría que molestar. Si bien el banco lo heredó del padre, hoy lo maneja él", Juan Sebastián Verón. pic.twitter.com/ypmKRUbeQb — TyC Sports (@TyCSports) January 17, 2025

Ante las cámaras de TyC Sports, la Brujita comenzó: "Brito dijo que nos prestan plata. Un préstamo no tiene que molestarle, si él maneja un banco, prestó plata toda la vida. No le tendría que molestar tanto esa parte. Si bien el banco lo heredó del padre, no es de él, hoy lo maneja él".

Posteriormente, a la hora de dar su versión de lo sucedido, Verón contó: "No tuvimos nada con Driussi. Foster es amigo del dueño de Austin FC. Nosotros hicimos una averiguación, previo a lo de River".

"Mucho tiempo los grandes usaron a los chicos y le sacaron jugadores. ¿Por qué no nos podemos parar de igual a igual y tratar de ver si podemos competir? Si el chico quiere jugar en River, va a jugar ahí. Es una cuestión de inseguridad porque ven un competidor", sentenció el mandamás del Pincha.

Verón habló de la situación de Cristian Medina

El mediocampista, surgido de las divisiones inferiores de Boca, se convirtió en nuevo refuerzo de Estudiantes de La Plata en un movimiento que causó asombro.

Sobre esta negociación, Juan Sebastián Verón explicó: "El arreglo fue de Foster con Medina, no con Estudiantes. Nosotros entramos después. Si fue prolija o no, no tengo idea, es un acuerdo privado. Rescindió y llegó con el pase en su poder".

"Medina rescindió y llegó con el pase en su poder. Los derechos federativos y económicos son de Estudiantes", aclaró la Brujita para la tranquilidad de los hinchas.