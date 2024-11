Juan Segundo Morán, una promesa de buen fútbol en Godoy Cruz

moran debut.jpg Juan Morán en el partido frente ante Talleres de Córdoba, en el Malvinas Argentinas, ante la atenta mirada del Gato Oldrá.

Morán ya venía jugando en la Reserva del Tomba hasta que fue convocado para concentrar con el plantel de Primera. En Reserva compartió cancha con otra de las revelaciones de Godoy Cruz, Santino Andino, y por ello, al sumar minutos con él ante Talleres, la sensación se tornó un tanto familiar a encuentros anteriores. "Con él concentro y en Reserva siempre jugamos juntos, los dos por la misma banda también, así que hay como un plus también de que nos entendemos un poquito más", confesó.

►TE PUEDE INTERESAR: Godoy Cruz cayó 1 a 0 de local contra Talleres de Córdoba y sumó su segunda derrota consecutiva

Los comienzos de Juan Morán en el fútbol y su llegada a Godoy Cruz

Morán llegó a Godoy Cruz a los 13 años, proveniente del Este provincial, desde el departamento de San Martín. Hijo de Fernando Chino Morán, un histórico volante por derecha del Atlético Club San Martín en sus años de militancia por el Nacional B, el joven se sumergió en el mundo del fútbol al igual que su padre.

moran debut2.jpg Juan Morán es oriundo de San Martín y allí dio sus primeros pasos como jugador.

Juan Segundo, hoy lateral izquierdo de Godoy Cruz, tuvo sus primeros pasos con la pelota en el Polideportivo Torito Rodríguez de San Martín. Luego pasó al Chacarero para dedicarse de lleno a esta disciplina. Lo curioso es que previamente incursionó en el mundo del tenis, practicando ambos deportes en simultáneo, hasta que llegó el momento de definirse por uno de los dos y eligió el fútbol. "Desde los 3 a los 10 años practicaba los dos deportes: tenis y fútbol. Y un día, mi viejo me dijo que iba a tener que elegir porque con la escuela, el fútbol, el tenis, gimnasia que tenía en contraturno, todo no se podía. Así que me tiré más por el lado del fútbol", contó Morán sobre sus comienzos.

juan morán 2.jpeg Morán llegó al Tomba con 13 años y hoy, con 18 años, ya sumó minutos en Primera División. Foto: Martín Pravata/UNO.

En ese sentido, el arribo al Tomba y el día a día implicaron un crecimiento a nivel personal y deportivo que marcaron su día a día. "Estoy en el club desde principios de 2019. En Godoy Cruz encontré un lugar cómodo y la gente que trabaja acá te ayuda día a día a crecer. En lo futbolístico, con el pasar de los años y los distintos técnicos, de cada uno aprendés algo distinto y eso también ayuda", manifestó Morán sobre días como jugador del Expreso.

Todos los días Juan viaja desde el Este provincial para entrenar con el plantel y perfeccionar su fútbol apostando al futuro. Ese sacrificio es el que recordó el día del debut: "Una de las cosas por las que también es importante el debut es porque pensás que todo el sacrificio que hiciste valió la pena y todo el esfuerzo que también hace la familia".

►TE PUEDE INTERESAR: Los hinchas de Godoy Cruz le pusieron colorido desde las tribunas a una tarde gris en el Malvinas

La estirpe futbolera en la familia Morán y el perfil del jugador

El hecho de tener un papá futbolero y ex jugador también es un condimento especial en la vida del joven lateral y ante semejante linaje familiar, el jugador confesó: "Desde chiquito, viejo nunca fue de ponerme presión. Sí me aconseja. Pero de fútbol no hablamos mucho porque por ahí puede haber pelea por pensamientos distintos (risas)".

juan moran 3.jpeg El objetivo de Juan Morán es ser titular en la Primera de Godoy Cruz y seguir consolidándose a futuro. Foto: Martín Pravata/UNO.

A la hora de definir su perfil como jugador, Morán fue muy claro: "Soy un jugador que puede tener firmeza en la marca y desempeño en ataque para tirar buenos centros". El referente que tiene en su puesto es Theo Hernández, jugador del Milan de Italia.

Por último, respecto a los objetivos que se traza Juan Morán a futuro, el horizonte está bien definido: "Los objetivos que tengo hoy en día es tratar de sumar minutos, lo que más pueda y ver si puedo consolidarme para ser el 3 de Godoy Cruz".

La entrevista completa a Juan Morán