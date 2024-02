Juan Manuel Sara puso el pecho tras la derrota del Deportivo Maipú

Juan Manuel Sara- Maipu.jpg El entrenador del Deportivo Maipú, Juan Manuel Sara dijo que esta mala racha se revierte con mucho trabajo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El Cruzado sumó su cuarta derrota consecutiva en el torneo con ocho goles en contra y ninguno a favor.

Juan Manuel Sara "le pone el pecho" a la situación

"Es una situación difícil la que me toca afrontar, me hago cargo y le pongo el pecho. Tuvimos pocos días de trabajo y quería estar en este partido. Sabía con lo que me iba a encontrar con un equipo totalmente en formación, con jugadores que había tenido hace dos años".