Juan Manuel Sara elogió al equipo y destacó a Misael Sosa en el triunfo sobre Brown de Puerto Madryn

triunfo maipu.jpeg El Deportivo Maipú lleva seis triunfos de local en la era de Sara como DT. Foto: Cristian Lozano.

Misael Sosa fue el autor del gol del triunfo y, con éste, ya suma su octavo grito con la camiseta del Deportivo Maipú. Su nivel sobresaliente fue hoy la llave de la victoria de Cruzado. "Sabemos de la calidad individual de Misael (Sosa), y hay que aprovechar eso que tiene esos destellos de calidad que te permiten ganar un partido", expresó Sara pero agregó: "Creo que habíamos hecho mérito para hacer el gol antes y me quedo con la bronca de no poder ganar por más goles, de no ganar los partidos más holgadamente".

El Deportivo Maipú volvió a ganar de local y ostenta - en la era Sara- un total de 6 partidos ganados en casa, 3 perdidos y 3 empates. De visitante, lleva 5 derrotas, 4 victorias y un empate. Esta estadística el entrenador no la calificó como negativa y aseguró: "No nos cuesta ganar de visitante. Perdimos contra los dos punteros", refiriéndose a los dos últimos partidos en esa condición.

gol maipù.jpeg Misael Sosa lleva 8 goles con la camiseta del Deportivo Maipú. Foto: Cristian Lozano.

Sobre el final del encuentro ante Brown de Puerto Madryn se fue expulsado Juan Cruz Arno. El anterior compromiso frente a San Martín de San Juan había sido expulsado Patricio Ostachuk. Respecto de las expulsiones, Juan Manuel Sara concluyó: "Está en el debe terminar los partidos con once".

