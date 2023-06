Juan Manuel Elordi, el defensor goleador de Independiente Rivadavia

juan Manuel Elordi dos.jpg Juan Manuel Elordi abrió el camino del triunfo ante el Deportivo Maipú con un golazo. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

El lateral izquierdo que jugó todos los partidos de titular, es una de la figuras y ante el Cruzado marcó su cuarto gol, con la casualidad de que todos los tantos que convirtió fueron en el estadio Bautista Gargantini.

Juan Manuel Elordi se mostró muy feliz por el tanto y reconoció: "Me quedó un rebote y siempre pateo al arco, después si entra o no es el destino. Se me están dando los goles y esta vez sirvió para ayudar a Independiente Rivadavia a ganar el partido".

Con respecto al compromiso y las claves de la victoria, afirmó: "Sabíamos que era un partido muy importante porque ellos son un gran equipo y llegaban punteros. Nosotros sabemos que si estamos bien y hacemos nuestro juego lo más probable es que ganemos".

El ex jugador de Villa Mitre de Bahía Blanca se refirió a la gran campaña del equipo que hace 12 partidos que no pierde y alcanzó la punta: "Estamos muy contentos y terminamos una gran mitad de año. Hay que seguir por este camino porque todavía tenemos mucho por jugar".

Lepra festejo.jpg Los jugadores de Independiente Rivadavia y el gran festejo tras el triunfazo ante Deportivo Maipú. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Cuando le consultamos si era el Roberto Carlos de Independiente Rivadavia, ironizó:"Eso es mucho. Soy el Pipa Elordi de La Lepra".

Los cuatro goles de Elordi en el Gargantini

7ª fecha: le convirtió a Racing de Córdoba . La Lepra igualó 1 a 1

. La Lepra igualó 1 a 1 11ª fecha: marcó el primer gol en el triunfo por 2 a 0 frente a Quilmes

13ª fecha: anotó el segundo gol ante Estudiantes de Buenos Aires , en el triunfo por 2 a 1

, en el triunfo por 2 a 1 17ª fecha: marcó el primer gol en la victoria por 2 a 1 ante el Deportivo Maipú

La palabra y el gol del Pipa Juan Manuel Elordi

