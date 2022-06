►TE PUEDE INTERESAR: Lionel Messi se sacó de encima a Pelé y va por Dani Alves, el máximo ganador de títulos

Desde ese lejano país, el mediocampista repasó su trayectoria.

Este es un gol de Fontemachi en Dinamarca:

Embed

-¿Cómo estás en el Kalundborg?

-La verdad que estoy muy contento y feliz de estar en Kalunborg, desde el primer día que llegué me he sentido muy cómodo y nos han tratado de la mejor manera.

Juan-Fontemachi-1.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Carlos Tevez casi se va a las piñas por un caño en un picadito de barrio

-¿Creés que concretarán el ansiado ascenso?

-Espero que sí, estamos con mucho entusiasmo y ganas de poder lograr el objetivo.

-¿Qué recuerdos tenés de tu padre?

-Tengo muchos recuerdos, él me formó como jugador y como persona, soy lo que soy gracias a él.

-Dicen que tu padre veía jugar a tu hermano Coqui y vivía los partidos con pasión

-La verdad que sí, lo seguimos a todos lados con mi viejo, y él vivía mucho los partidos.

Juan-Fontemachi-4.jpg

-¿Qué recordás de tus inicios en el Globo?

-Trngo muchos recuerdos lindos, teníamos una categoría que ganaba todos los campeonatos que jugaba y había lindo grupo de amigos más que de compañeros.

-¿Recordás el día que te probaste en un club cuando eras chico?

-A los 10 años estuve en la pensión de River, la verdad que muy linda e increíble la experiencia.

-¿Qué decís de Independiente Rivadavia?

-Fue el club donde terminé de formarme como jugador profesional, donde pude llegar a formar parte de un plantel de Nacional B y firmar mi primer contrato.

Juan-Fontemachi-3.jpg

-¿Palmira y Argentino qué significaron en tu carrera?

-Me marcaron mucho, ya que son dos clubes grandes de M;endoza donde pude tener continuidad y estar al 100 en lo futbolistico y en lo físico. Venía de lesiones y pude llegar al mejor nivel.

-¿Cómo te fue en Ferro de General Alvear?

-Me fue muy bien gracias a Dios, fue un club donde desde el primer día que llegué hasta el último que me fui se portó de diez. Clasificamos primeros en la zona y perdimos en octavos de final contra Gutiérrez, pero hicimos una muy buena campaña, me llevé lo mejor de Ferro, un club humilde con personas increíbles.

-¿Qué podés decir de tus compañeros mendocinos en el club donde jugás?

-Son unos fenómenos, nos llevamos todos bien, cuando uno necesita algo siempre estamos todos, y de eso se trata, ya que todos estamos lejos de nuestras familias y nos apoyarnos entre nosotros.

Juan-Fontemachi-5.jpg

-¿Qué opinás del juego de tu hermano Coqui?

-Es un animal, lo seguimos siempre a todos lados con mi viejo, tiene muchas condiciones y tuve el placer de que jugáramos juntos en Argentino.

-¿Cuál de los dos es mejor vos o él?

-La verdad que siempre admiré a mi hermano así que le voy a dar todo los puntos a él ja ja.

Otros datos de Fontemachi

Juan José Fontemachi nació 6 de septiembre de 1996 en Las Heras.

Jugó en Huracan Las Heras (en infantiles e inferiores), Independiente Rivadavia (inferiores de la AFA, primera local- y Nacional B), Atlético Palmira (Federal B), Atlético Argentino (Liga Mendocina), Ferro Carril Oeste de General Alvear (Torneo Regional) y FC Kalundborg (en la tercera división danesa).

Su familia estña integrada por su mamá, Viviana (tiene 53 años) y por sus hermanos Florencia (30), Jorge -le dicen Coqui- (28), Guadalupe (18), Está de novio con Sofía (25).