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Juan Cruz Giacone espera el duelo entre Deportivo Maipú y Chacarita por la Primera Nacional

El delantero del Deportivo Maipú Juan Cruz Giacone, autor del gol en el empate ante San Martín de San Juan, palpitó el partido del sábado ante Chacarita

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Juan Cruz Giacone, festeja su gol   con Franco Saccone, en el empate del Deportivo Maipú, como local  ante  San Martín de San Juan.

Juan Cruz Giacone, festeja su gol   con Franco Saccone, en el empate del Deportivo Maipú, como local  ante  San Martín de San Juan.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Deportivo Maipú empató con San Martín de San Juan en el estadio Omar Higinio Sperdutti y se mantiene en los puestos de clasificación al Reducido ya que se ubica en el 7mo lugar con 48 puntos cuando solo faltan 3 fechas para completar la fase regular.

Juan Cruz Giacone, autor del gol ante los sanjuaninos, habló con Ovación del presente del equipo dirigido por Mariano Echeverría para el que ha marcado 4 goles.

Juan Cruz Giacone, es una de las armas ofensivas del Deportivo Maipú.

Juan Cruz Giacone, es una de las armas ofensivas del Deportivo Maipú.

"Estoy contento en lo personal por el gol que le pude marcar a San Martín de San Juan y en lo grupal porque si bien queríamos ganar sumamos un punto importante para seguir en la lucha por entrar al Reducido. Esta es una categoría muy pareja, todos los rivales son duros", arrancó diciendo el delantero de 22 años oriundo de Santa Fe.

Con respecto a su gol, reconoció: "Fue muy buena la asistencia de Franco Saccone, y por suerte pudimos definir. La verdad es que estoy muy contento con este presente y aprovechando la posibilidad que me dan", agregó el ex jugador de Talleres de Córdoba.

Deportivo Maipú juega con Chacarita como visitante

Deportivo Maipú jugará este sábado 17 de octubre desde las 14.30 ante Chacarita, en Buenos Aires, por la fecha 34 y sobre este encuentro clave Giacone afirmó: "Es otra final de las tres que nos quedan por jugar. Para nosotros son muy importantes estos tres partidos y en este caso Chacarita se está jugando la permanencia y nosotros la chance de poder asegurar un lugar en el Reducido. Esperamos que sea un lindo partido y nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos.".

Con respecto a la identidad que ha mostrado el equipo, admitió: "Siempre intentamos jugar por abajo, tenemos jugadores de muy buen pie y eso nos ha llevado a obtener muy buenos resultados. Nuestro objetivo es poder clasificar al Reducido y estamos muy cerca".

La palabra Juan Cruz Giacone, delantero del Deportivo Maipú

La influencia de Enzo Pérez

Juan Cruz Giacone destacó la influencia de Enzo Pérez para el Deportivo Maipú y admitió: "Es muy importante, es un jugador que tiene mucha experiencia y te ordena mucho. Es un referente dentro la cancha y su llegada nos hizo muy bien".

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