Juan Cruz Giacone espera el duelo entre Deportivo Maipú y Chacarita por la Primera Nacional

Con respecto a su gol, reconoció: "Fue muy buena la asistencia de Franco Saccone, y por suerte pudimos definir. La verdad es que estoy muy contento con este presente y aprovechando la posibilidad que me dan", agregó el ex jugador de Talleres de Córdoba.

Deportivo Maipú juega con Chacarita como visitante

Deportivo Maipú jugará este sábado 17 de octubre desde las 14.30 ante Chacarita, en Buenos Aires, por la fecha 34 y sobre este encuentro clave Giacone afirmó: "Es otra final de las tres que nos quedan por jugar. Para nosotros son muy importantes estos tres partidos y en este caso Chacarita se está jugando la permanencia y nosotros la chance de poder asegurar un lugar en el Reducido. Esperamos que sea un lindo partido y nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos.".

Con respecto a la identidad que ha mostrado el equipo, admitió: "Siempre intentamos jugar por abajo, tenemos jugadores de muy buen pie y eso nos ha llevado a obtener muy buenos resultados. Nuestro objetivo es poder clasificar al Reducido y estamos muy cerca".

La palabra Juan Cruz Giacone, delantero del Deportivo Maipú

La influencia de Enzo Pérez

Juan Cruz Giacone destacó la influencia de Enzo Pérez para el Deportivo Maipú y admitió: "Es muy importante, es un jugador que tiene mucha experiencia y te ordena mucho. Es un referente dentro la cancha y su llegada nos hizo muy bien".