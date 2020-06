Agencias

Compartí Share on whatsapp





Copiado! Share on copy

La mediocampista juvenil Dalila Ippolito, una de las mayores promesas de la Selección argentina, anunció que no continuará en UAI Urquiza, en medio de los rumores que afirman que podría seguir su carrera en la Juventus de Italia, que la tiene como una de sus prioridades.

Te puede interesar: "El Pocho Lavezzi muere por ponerse la camiseta"

Con apenas 18 años -17 en ese momento-, la mediocampista participó del Mundial mayor de Francia 2019 y, ante la llegada del profesionalismo, resolvió dejar River -donde jugaba fútbol y Futsal pese a ser hincha de Boca- para llegar a UAI Urquiza.

Pero este viernes, a través de un audio publicado por el "Furgón", Ippolito adelantó que continuará su carrera en el exterior, sin especificar el destino.

En las últimas semanas, en Italia, creció el rumor que la quería Juventus, equipo que recientemente se coronó campeón de la Serie A femenina, que a diferencia del masculino se dio por finalizada de manera abrupta a causa de la pandemia de coronavirus.

"Son rumores, especulaciones... No puedo oficializar nada hasta que se confirme. No hay nada concreto, es verdad que hablamos de traspasos con algunos clubes en Europa pero por ahora no puedo oficializar nada", había afirmado Ippolito, en una entrevista reciente.

Te puede interesar: Blanco dejó en claro quién tiene la prioridad del pase de Centurión

Esta semana, la mediocampista había sido noticia por convertirse en la primera jugadora en tener un estadio con su nombre, tras la decisión del club "Jóvenes Deportistas", del barrio porteño de Villa Lugano.