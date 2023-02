Jorge Valdano fue picante al opinar sobre Jakub Jankto, el jugador que se declaró homosexual

El pasado lunes, el futbolista del Sparta Praga de República Checa se declaró homosexual siendo, quizás, el primer jugador de elite en hacerlo públicamente y, en cuanto a esto, el rosarino ex Real Madrid y dio su parecer: "Cuando escucho esa declaración me avergüenzo por el fútbol. Precisamente porque sea uno de los primeros casos en el 2023, es para avergonzarse. Que esto tenga que ser un acto de valentía en estos días me parece denigrante para el fútbol. Nos tendría que avergonzar a todos los que estamos dentro del fútbol. Yo me saco el sombrero ante él".