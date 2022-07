Jorge Sampaoli dejó de ser el DT del Olympique de Marsella

"Estamos satisfechos con los progresos realizados y las emociones vividas juntos, pero tras una larga reflexión, las dos partes, que actúan en interés del proyecto del Olympique de Marsella, han acordado poner fin a esta etapa", señaló en el comunicado.

El presidente del club, el español Pablo Longoria, brindará más detalles de la decisión en una conferencia de prensa.

sampa 3.jpg Jorge Sampaoli acordó su salidacon la dirigencia del Olympique de Marsela

La gran campaña de Sampaoli en el Olympique de Marsella

Con Sampaoli, el Olympique de Marsella fue segundo en la pasada Ligue 1, detrás del París Saint Germain, y se clasificó directamente a la Champions League, competencia para la que reclamó indirectamente refuerzos en el plantel.

"¿Queremos ir a la Champions por el dinero o para ser competitivos? e lo más importante que tienen que saber el presidente, el propietario y el entrenador", avisó el argentino.

Sampaoli-Mineiro-1.jpg

Hasta el momento, Olympique de Marsella sólo había asegurado la contrataciones de los defensores Samuel Gigot (Spartak de Moscú) e Isaak Touré (Le Havre).

Jorge Sampaoli, de 62 años, ex DT de los seleccionados de Chile y Argentina, cerró su segunda experiencia en el fútbol europeo luego de dirigir una temporada al Sevilla de España (2016-17) justo antes de ser contratado por la Selección Argentina.

La despedida del DT

"Marsella me hizo sentir como si toda la vida hubiera vivido en esta ciudad. El Olympique de Marsella es pasión, cada vez que entré al Velodrome el corazón me explotaba. Mis tiempos y objetivos no son los mismos que los de la dirigencia. Hasta otro viento mejor", expresó el santafesino en su cuenta de Instagram.

Una clara muestra de que dejó el cargo por no estar conforme con el accionar de los dirigentes.

sampaoli 1.jpg La publicación de Jorge Sampaoli

La trayectoria de Jorge Sampaoli

Argentino de Rosario 1996-97 y 2000-01

Juan Aurich (Perú) 2002

Sport Boys (Perú) 2002-03

Coronel Bolognesi (Perú) 2004-06

Sporting Cristal (Perú) 2007

O'Higgins (Chile) 2008-09

Emelec (Ecuador) 2010

Universidad de Chile 2011-12 *

Selección de Chile 2012-16 **

Sevilla (España) 2016-17

Selección Argentina 2017-18

Santos (Brasil) 2019

Atlético Mineiro (Brasil) 2020 ***

Olympique de Marsella (Francia) 2021-22

* Ganó 5 títulos: 4 locales y uno internacional.

** Ganó la Copa América

*** Ganó el estadual de Minas Gerais