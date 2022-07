Javier Peñaloza y un gol para Huracán Las Heras con dedicatoria especial

Javier Peñaloza Huracán Las Heras 1.jpg El delantero marcó el segundo gol para el equipo del Cachorro Abaurre.

El ex delantero de Gutiérrez Sport Club, sobre su tanto, manifestó: "La verdad que fue un lindo gol que pudimos marcar. Me quedó la pelota ahí y pudimos definir. Siempre es lindo convertir, fue un desahogo poder anotar. El delantero necesita el grito sagrado y me da mucha confianza".

"El gol está dedicado a toda mi familia y a todos los hinchas de Huracán Las Heras, que se merecen esta alegría y se fueron muy contentos", dijo el delantero, que no podía ocultar su emoción por su gol a Villa Mitre.

Con respecto al triunfo ante Villa Mitre, que va segundo y es uno de los candidato a lograr el ascenso, dijo: "Todos los partidos son duros, nosotros estamos luchando por salir de los puestos de abajo y logramos un triunfo muy importante. Estos tres puntos son claves para seguir sumando en la tabla. El equipo mostró mucho esfuerzo y entrega durante los noventa minutos".

Sobre los cambios que se han generado con la llegada del entrenador Alejandro Abaurre, quien está invicto, dirigió tres partidos, ganó los últimos dos y en su debut empató ante Ciudad de Bolívar, reconoció: "Nos dio un tirón de orejas para que cambiar la actitud y salir de la zona de abajo. Lo que todos queremos es llegar a los puestos de clasificación".

