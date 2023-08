Inter Miami, con Lionel Messi, avanzó a la final de la US Open Cup

messi inter miami 6.jpg Lionel Messi y el Inter Miami están en la final de la US Open Cup

Para Messi fue sin duda uno de los partidos más difíciles de esta nueva etapa ya que visitó al actual líder de la Conferencia Este de la MLS, en el que además de Luciano Acosta fue titular el ex Vélez Álvaro Barreal.

Con algunos cambios respecto de la final de la Leagues Cup, el equipo del Tata Martino no la pasó bien en el primer tiempo y como consecuencia llegó el gol del ex Boca Acosta a los 17' y hasta un segundo tanto que fue anulado por off side.

En el inicio del complemento, pese a que el Inter tuvo más la posesión del balón, llegó el 2 a 0 y lo marcó el delantero Brandon Vázquez.

Además de Messi, el Inter Miami tuvo como titular al debutante Tomás Áviles y en la segunda parte ingresó Facundo Farías, un cambio que ayudó a que el ecuatoriano Leo Campana, de cabeza, marque el descuento y luego, con sendas asistencias de Messi, concrete el 2 a 2 a los 97'.

acosta 1.jpg Luciano Acosta fue figura y marcó para FC Cincinnati

En los primeros minutos del alargue, ya con Cremaschi en la cancha, en venezolano Josef Martínez, con asistencia del argentino-estadounidense, hizo el tercero del Inter Miami.

Si faltaba una cuota de dramatismo, el japonés Kubo empató para el local a 6' del final y el pase a la final se definió en los penales.

En esa instancia convirtieron Messi, Farías, el hondureño Ruiz, Martínez y después de que Callender atajara el quinto remate de Cincinnati, Benja Cremaschi definió el 5 a 4 para que el Inter alcance la segunda final de su historia.

Los goles de Inter Miami vs. FC Cincinnati en la US Open Cup

El gol de Acosta

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVarskySports%2Fstatus%2F1694491966904345052&partner=&hide_thread=false Luciano Acosta , uno de los mejores jugadores del fútbol estadounidense, estampa el 1-0 de Cincinnati sobre Inter Miami en la semifinal de la US Open Cup. Firmó su 5° gol en los últimos 8 partidos. pic.twitter.com/xsskZn4zSg — VarskySports (@VarskySports) August 23, 2023

El segundo lo hizo Brandon Vázquez

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1694506020289101831&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE CINCINNATI! Vázquez marcó el 2-0 ante Inter Miami, por las semifinales de la #USOpenCup. pic.twitter.com/T4tC2IKwGJ — TyC Sports (@TyCSports) August 24, 2023

El tanto de Campana

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1694510627530707356&partner=&hide_thread=false ¡GOL DEL INTER MIAMI! CAMPANA DESCUENTA y ahora Cincinnati gana 2-1, por las semis de la #USOpenCup.



Y el Inter tiene aguante y el Inter tiene aguante *se aclara la garganta* ESPALDA, dirás. Seguro tienen @naranjax pic.twitter.com/6U0kohZAUs — TyC Sports (@TyCSports) August 24, 2023

El empate agónico de Campana

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1694517023269847088&partner=&hide_thread=false ¡GOL DEL INTER MIAMI! MINUTO 97, TREMENDO PASE DE MESSI Y CAMPANA PARA EL 2-2 ante CINCINNATI! pic.twitter.com/wVTHTJ5WPR — TyC Sports (@TyCSports) August 24, 2023

El 3 a 2 lo hizo Josef Martínez

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1694519701555097638&partner=&hide_thread=false ¡¡¡GOOL DEL INTER MIAMI!! ¡JOSEF MARTÍNEZ DA VUELTA EL RESULTADO 3-2! pic.twitter.com/EP5XGXFIEG — TyC Sports (@TyCSports) August 24, 2023

Kubo puso las cosas 3 a 3

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1694525706292830275&partner=&hide_thread=false LO EMPATÓ CINCINNATI



Kubo y el 3-3 ante Inter Miami a los 113', en un partido repleto de goles por las semifinales de la #UsOpenCup. pic.twitter.com/n3F9xTkkSR — TyC Sports (@TyCSports) August 24, 2023

El penal decisivo de Cremaschi

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1694530710877380729&partner=&hide_thread=false ¡EL PENAL DE CREMASCHI PARA EL PASE A LA FINAL!



Benjamín ejecutó con éxito para decretar el 5-4 en la tanda ante Cincinnati y sellar el pasaje al encuentro consagratorio de la #UsOpenCup para el Inter Miami. pic.twitter.com/5CIIkSkAhz — TyC Sports (@TyCSports) August 24, 2023

La final de la US Open Cup

La otra semifinal la juegan más tarde Houston Dynamo y Real Salt Lake y la final de la US Open Cup será el 27 de septiembre.

Si el ganador de la otra llave es Houston Dynamo, el equipo de Messi será local en su estadio de Fort Lauderdale, mientras que si pasa Real Salt Lake jugará la final como visitante en Utah.