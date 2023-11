Inhabilitaron al ex dirigente Luis Rubiales que besó a una jugadora sin su consentimiento

El hecho ocurrió durante la premiación del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y a esto se sumó su comportamiento en el palco durante el partido. El acto desmedido del ex dirigente y ex jugador no sólo conmovió al fútbol español, sino a todo el mundo.

Luis-Rubiales-1.jpg Los festejos por el campeonato mundial ganado por España fueron desmedidos por parte de Luis Rubiales.

► TE PUEDE INTERESAR: Luis Rubiales, contra las cuerdas: la drástica decisión de la FIFA tras el beso a Jenni Hermoso