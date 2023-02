Independiente Rivadavia tiene todo listo para jugar ante Chaco For Ever.

El plantel de Independiente Rivadavia tiene todo listo para afrontar este domingo su partido ante Chaco For Ever, en Resistencia, por la 2ª fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional. El equipo que dirige Ever Demaldé este viernes realizó la última práctica enfocado en el choque ante el Albinegro (luego viajó a esa provincia), que se jugará desde las 19.