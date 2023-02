Independiente Rivadavia buscará su segunda victoria consecutiva

►TE PUEDE INTERESAR: Daniel Vila afirmó que quiere sumar 10.000 socios a Independiente Rivadavia en menos de 6 meses

El equipo orientado por Ever Delmaldé tuvo un buen rendimiento en el primer partido y ahora buscará ratificarlo ante For Ever. El DT de la Lepra tiene en mente realizar una modificación con respecto a la formación que arrancó jugando ante Aldosivi y es el ingreso de Jeremías Perales por Francisco Illarregui.

concentrados lepra..JPG

Mientras que Chaco For Ever arrancó con una derrota ante el Deportivo Maipú por 2 a 0. Ahora el equipo de Pablo Martel tendrá su estreno de local con la intención de revertir la caída ante el Cruzado.

El entrenador Pablo Martel realizaría dos cambios en relación al equipo que viene de caer en calle Vergara ante Deportivo Maipú, Emanuel Díaz por Gonzalo Jaque y Cristian Ibarra por Leonel Buter.

Probables formaciones:

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Lucas Fernández, David Valdez, Emir Faccioli y Leandro Allende; Emanuel Díaz, Nicolás Juárez y Federico Boasso; Cristian Ibarra, Claudio Vega y Javier Bayk. DT: Pablo Martel.

Independiente Rivadavia: Maximiliano Gagliardo; Luciano Abecasis, Santiago Moya, Mauro Maidana, Juan Manuel Elordi; Ezequiel Ham, Franco Romero, Luciano Paz y Matías Reali; Jeremías Perales y Alex Arce. DT: Ever Demaldé.

Estadio: Juan Alberto García.

Árbitro: Andrés Gariano.

Hora: 19.