La "incertidumbre" de Tifner: no sabe si seguirá en el Globo o volverá al Lobo platense

Hernán Tifner, volante de Huracán Las Heras, afirmó este lunes en Radio Nihuil que está en la "incertidumbre" de lo que va a pasar con su contrato, ya que no sabe si seguirá en el Globo o volverá a Gimnasia La Plata.

"Se me termina el contrato el 30 de junio y tendría que volver a Gimnasia La Plata, pero algunos dicen que la Superliga arrancará el año que viene y tendré que ver la postura de los dos clubes. Supuestamente me harían un ofrecimiento de renovación en Huracán, pero no sé nada porque si sigue el torneo correspondería terminar el campeonato acá y después volver al Lobo", añadió en el programa Ovación 90.

"Sinceramente se están diciendo muchas cosas, primero que se iba a jugar el Reducido, después que querían clasificar los primeros dos y después los primeros tres. La verdad que no sé bien qué va a pasar.. Es más algunos dicen que el fútbol va a volver el año que viene así que estamos acá en la incertidumbre", especificó.

Por último, señaló: "Esperemos que se pueda terminar el torneo de alguna manera, con el Reducido o no. Nosotros estamos terceros, nos merecemos una oportunidad y estamos convencidos que podemos ascender".