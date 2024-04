Huracán Las Heras cayó 3 a 0 de local frente a Camioneros y se quedó sin invicto

futbol-huracan las heras-camioneros.jpeg El equipo de Camioneros dio la sorpresa. Venía sin haber logrado triunfos en el torneo, y este mediodía goleó a Huracán Las Heras en el estadio General San Martín. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Huracán Las Heras y un partido para el olvido frente a Camioneros

Matías De Jesús a los 39' del primer tiempo abrió el camino del triunfo para Camioneros. Héctor Canteros a los 43' aumentó el marcador.

En la segunda etapa al minuto de juego Pablo López puso el tercero para el Verde.

El conjunto de calle Olascoaga en el primer tiempo no jugó bien, no tuvo claridad en el juego y no generó situaciones de gol.

futbol-huracan las heras-camioneros-03.jpeg Este es el equipo de Huracán Las Heras que perdió en casa este domingo frente a Camioneros, por la 5ª fecha del torneo Federal A. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El Verde tuvo las más claras en el primer tiempo y marcó dos goles por las definiciones de Matías De Jesús y Héctor Canteros.

En el arranque del segundo tiempo Pablo López marcó el tercero para Camioneros.

El conjunto dirigido por Alejandro Abaurre jugó su peor partido del torneo, nunca entró en partido cometió errores y la pagó caro. Con esta primera derrota se ubica segundo junto a Juventud Unida de San Luis, con ocho unidades.

El Globo en sus cinco presentaciones lleva 8 unidades producto de dos triunfos y dos empates y una derrota. Perdió la gran chance de alcanzar la punta.

futbol-huracan las heras-camioneros-02.jpeg El aguante. Huracán Las Heras tuvo este domingo el habitual e incondicional apoyo de su gente. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Lo que viene para Huracán Las Heras

Huracán Las Heras jugará por la 6ta fecha ante Juventud Unida, en San Luis.

La Síntesis del partido

Huracán Las Heras (0): Cristian Aracena; Nicolás Alí, Rubén Monges, Brian Alferez y Mauro Visaguirre; Alejo Blanco, Lucas Villalba, Hernán Tifner y Fernando Cortés; Tomás Silva y Pablo Palacios Alvarenga. DT: Alejandro Abaurre.

Camioneros (3): Horacio Ramírez, Maximiliano Ferreira, Matías Albarracín, Román Suárez y Mirko Coronel, Pablo López, Juan Pacchini, Héctor Canteros, Matías Gallardo; Matías De Jesús y Facundo Moyano. DT: Federico Urciuoli

Goles: PT: 39' De Jesús (C), 43' Canteros (C). ST: 1' López (C)

Cambios: ST: Maximiliano Sandoval y Bruno Barrionuevo por Blanco y Silva (HLH), 6' Axel Barón por Villalba (HLH), 11' Tomás Marchiori por Monjes (HLH), 16' Lucas Brizuela y Gabriel López por Gallardo y López (C), 30' Guillermo Santillan y Lucas Pérez Godoy por Canteros y Moyano (C), 31' Ricardo Rosales por Cortés (HLH), 36' Ignacio Ugenet por De Jesús (C)

Estadio: Huracán Las Heras

Árbitro: Pablo Federico Núñez de San Juan