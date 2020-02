Huracán Las Heras irá por la recuperación ante Círculo Deportivo Otamendi

Facundo Rodríguez: "Estoy recuperando el nivel que tenía cuando me lesioné"

El Polaco Rodríguez festejando el gol de Bruno Nasta ante Huracán Las Heras. (Foto: Martín Pravata/UNO).

Omar Romero

El defensor del Deportivo Maipú, Facundo Rodríguez, disfruta del presente que lo tiene a su equipo como puntero en la zona 2 del Federal A y sueña con poder conseguir el ascenso.

El Polaco no nació futbolísticamente en el Cruzado, pero hace 4 años que está en el club y se ha transformado en un referente de la institución.

El año pasado no pudo tener continuidad debido a la rotura de ligamentos lateral y cruzado de la pierna derecha que sufrió el 11 de noviembre del 2018 y retornó un año después, fue el 11 de noviembre ante Villa Mitre.

"Me siento muy bien físicamente, en las vacaciones nunca paré de entrenar, la pretemporada ha sido muy buena. Me ha servido mucho. A medida que van pasando los partido estoy recuperando el nivel que tenía cuando me lesioné", contó.

"Yo siempre digo que Deportivo Maipú es mi casa, pasé por varios clubes y acá encontré mi lugar. Es lindo poder disfrutar este momento de ser punteros", reconoció el defensor que surgió en Godoy Cruz.

"Fue un golpe duro quedar afuera de la Copa Argentina, no se dio y nos mentalizamos en seguir arriba, pudimos conseguir un triunfo ante Peñarol . Nosotros queremos seguir arriba y pelear el ascenso", reconoció el zaguero central.

"Desde que empezó el torneo hemos estado arriba, sabemos que todos los equipos que nos enfrentan nos quieren ganar. Nosotros jugamos todos los partidos una final y nos jugamos la vida en cada partido", opinó.

El jugador se refirió al compromiso del próximo domingo a las 21 en San Luis ante Juventud Unida: "Vamos a ir a buscar el partido y tratar de conseguir un resultado positivo para seguir arriba, en todas las canchas salimos a ganar". cerró.