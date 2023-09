Hubo un lindo colorido en calle Vergara de los hinchas del Deportivo Maipú

Hinchas-Deportivo-Maipú-1.jpg Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Los seguidores del Cruzado están muy ilusionados con esta gran campaña que está protagonizando el equipo, que ocupa los primeros puestos y ya se aseguró un lugar en el Reducido.

Hinchas-Deportivo-Maipú-2.jpg Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Cuando los jugadores fueron nombrados por los parlantes fueron ovacionados por los simpatizantes.

Deportivo Maipú, sin Sambueza

Rubens Sambueza no estuvo ante Estudiantes de Buenos Aires. El experimentado volante se recupera de un desgarro y es el segundo encuentro que no es tenido en cuenta. Con Brown, en Adrogué, tampoco pudo estar el ex River Plate.