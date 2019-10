Los hinchas de River ya saben cuántas entradas tendrán para la final

Carlos Oliva predijo que Boca dejaría en el camino a River en las semifinales de la Copa Libertadores, pero no fue así. Sin embargo, reapareció al decir que "siempre doy la cara".

"¿Quieren explicaciones? Acá las tienen: hubo un gol mal anulado, dos penales no cobrados -uno al minuto que incluía roja (a Pinola) y el otro por offside inexistente- y estábamos hablando de otra cosa", publicó en su Facebook.

Luego añadió: "Ahí estuvo mi falla. No logré torcer la mafia arbitral que hoy favorece a otros desde Conmebol. Por allí denme con todo, pues no pude anular la corrupción arbitral, pero por otro lado no me nieguen que se vio lo que anunciamos".

Oliva fue hincha de River y colaboró para que el equipo pudiera ganar la Copa Libertadores 2015. Pero se enojó con la entidad millonaria y se fue a la entidad de la Ribera.

Lo que dijo tras el partido de ida

"No vamos a mentir que el ambiente estará tenso, con mucho nervio, y ojalá podamos dominar lo externo que buscarán usar para desestabilizar. Cuando ruede la pelota y llegue el primero, la alegría será desbordante. Luego se empareja la serie y hay corazones que laten más fuerte, más seguros, más firmes por ver que no era un mero cuento", dijo tras el triunfo 2-0 de River sobre Boca, por el partido de ida de la semifinal de la Libertadores.

Y añadió el astrólogo: "La inteligencia hará su labor y otro golpe al mentón hará que los deje en la lona. Se querrán recuperar pero vendrá el golpe final del que no se despertarán".