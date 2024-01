Hernán López Muñoz volvió a mostrar su magia en Godoy Cruz

►TE PUEDE INTERESAR: Los hinchas de Godoy Cruz le pusieron color al calor de la tarde en el Víctor Legrotaglie

"La verdad es que es un placer jugar en Godoy Cruz. Me siento muy feliz, este grupo es una familia que siempre va para adelante y quiere volver a ser protagonista. Dimos el primer paso con esta importante victoria en el arranque", arrancó diciendo el sobrino nieto de Diego Maradona.

Con respecto a su gol, contó: "Me la dio Tomás Pozzo, vi el espacio, le pegué y la pelota entró. Es una jugada que habíamos practicado en los entrenamientos y salió. Se lo dediqué a mi tío que está en el cielo y era su cumpleaños"

Sobre su juego, siempre para adelante y los elogios que recibe, reconoció: "Es mi forma de jugar y no la voy a cambiar. Cuando me pegan tengo todo un equipo atrás que me va a defender .Es lindo ser destacado y que hablen bien de mí".

La palabra y el golazo de Hernán López Muñoz

Hernán López Muñoz les llevó tranquilidad a los hinchas de Godoy Cruz y dijo que se quedará en el club: "Voy a seguir en el club. Me siento muy feliz junto a mi familia y estoy muy agradecido a los hinchas de Godoy Cruz por el cariño que me demuestran".

"Es lindo que te ovacionen cuando salís de la cancha. Siempre trato de dejar todo por esta camiseta", cerró Hernán López Muñoz uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, codiciado por todos, pero decidido a quedarse en el Tomba para que los hinchas lo sigan disfrutando.