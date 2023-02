Hay un DT con pasado en River que podría aterrizar en Boca

ricardo-gareca1.jpg

"Si me llama un club de la Argentina dirigiría. En Boca tuve una historia que el hincha no olvida, pero no son los que deciden más allá de que puedan opinar. Los dirigentes son los que definen y tienen que estar convencidos de contratarme, cosa que no ha ocurrido. Nunca se inclinaron por mí", señaló Ricardo Gareca.

En esa línea, continuó: "La gente es muy pasional, se puede tornar agresiva pero es lo más legítimo que tiene el fútbol. A nosotros viene un club, nos pone más dinero y nos vamos, pero el hincha no traiciona, es fiel, le puede llegar a doler".

Sobre las chances que tuvo en el pasado para llegar a Boca, el Tigre Gareca manifestó: "En un momento me descolocó, parecía que había información muy cierta de todo, pero nunca recibí un llamado concreto. La única vez fue con (Daniel) Angelici, pero ya estaba en contrato con la selección peruana, no tenía la manera de salir".