Gutiérrez Sport Club igualó sin goles ante Camioneros, como visitante

La más clara que tuvo Gutiérrez

Gutiérrez venía de ganarle a Atlético San Martín en condición de local y este viernes logró un punto importante de visitante para acumular 11 unidades y ubicarse transitoriamente cuarto en las posiciones de la Zona 2.

En 8 presentaciones el equipo de Pablo Jofré ganó 3 encuentros, perdió otros 3 e igualó dos.

Lo que viene para Gutiérrez

Por la 9na fecha Gutiérrez Sport Club jugará ante Juventud Unida de San Luis. Este encuentro se disputará el próximo miércoles 15 de mayo en el estadio del Celeste y el horario todavía no está confirmado.

La síntesis:

Camioneros: Jonathan García; Maximiliano Ferreira, Martín Albarracín, Román Suárez y Mirko Coronel; Elian Muñoz, Juan Pacchini, Héctor Canteros;Santiago Gallardo, Facundo Moyano y Matías De Jesús. DT: Federico Urciuoli .

Gutiérrez Sport Club: Maximiliano Díaz; Ignacio Quiles, Fernando Mesa, Santiago López y Nicolás Pacheco; Enzo López, Oscar Amaya, Franco Moreno y Lucas Comachi; Cristian Estigarribia y Maximiliano Herrera. DT: Pablo Jofré.

Cambios: ST: 16' Rodrigo Giorno por Muñoz (C), 21' Juan Palacios y Franco Saccone por Estigarribia y Comachi (GSC), 25' Guillermo Santillán y Gabriel López por Pacchini y Moyano (C), 26' Fabrizio Almeida e Ignacio Salinas por Amaya y Moreno (GSC), 40' Lucas Brizuela y Joel Ortiz por Gallardo y Canteros (C)

Estadio: San Telmo (local Camioneros)

Árbitro: Marcos Benítez (Bahía Blanca).